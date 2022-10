Coronavirus, 850 nuovi contagi oggi in Abruzzo: nessun decesso

Sono 895 i nuovi positivi oggi, domenica 9 ottobre in Abruzzo. I contagi emergono dai 1051 tamponi molecolari e 4636 test antigenici eseguiti.

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (192), Chieti (270), Pescara (222), Teramo (183), fuori regione (9), in accertamento (19).

Non si registrano decessi. Salgono a 547782 i guariti (+93), a 17814 gli attualmente positivi (+802) di cui 157 ricoverati in area medica (+2) e 1 in terapia intensiva (invariato).