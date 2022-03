Coronavirus: 1414 nuovi positivi e 617 guariti in Abruzzo, 5 i decessi

In Abruzzo sono 1414 gli ultimi casi positivi al Covid registrati, dei quali 1011 identificati attraverso test antigenico rapido, i guariti sono stati 617.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi, si tratta di pazienti di età compresa tra 60 e 94 anni (1 provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 3 in provincia dell?Aquila).

Diminuiscono i ricoveri ordinari: sono 364 i pazienti (-22 rispetto a ieri) in ospedale in area medica, mentre 16 (+2 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva; altri 62348 (+809 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Gli attualmente positivi sono 62728 (+789 rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3825 tamponi molecolari e 12515 test antigenici: il tasso di positività del giorno è pari a 8.65 per cento.

I nuovi casi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 103 anni: 411 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, 327 in quella dell?Aquila, 295 in provincia di Pescara, 344 in quella di Teramo, 21 fuori regione, per altri 13 sono in corso verifiche sulla provenienza.