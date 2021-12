Coronavirus: salgono ancora i casi positivi in Abruzzo (662) ma scende leggermente il tasso di positività

Tanti casi positivi registrati nelle ultime 24 ore al coronavirus: sono 662 (di età compresa tra 2 e 99 anni) i nuovi, mentre i guariti sono 242 e non ci sono pazienti deceduti.

Rispetto a ieri, il tasso di positività è però sceso al 2.99 per cento, a fronte di 5890 tamponi molecolari e 16230 test antigenici eseguiti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7763 (+420 rispetto a ieri).

Cinque i nuovi ricoveri in area medica dove ci sono 130 pazienti, in 15 (-1 rispetto a ieri) si trovano invece in terapia intensiva; gli altri 7618 (+416 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei nuovi casi positivi, 100 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, 113 in quella dell’Aquila, 208 provincia di Pescara, 220 in provincia di Teramo, 11 fuori regione e 6 con residenza in corso di verifica.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità