Coronavirus: aumentano i ricoveri ospedalieri in Abruzzo, ma i guariti superano i positivi

Sono 1035 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, mentre i guariti sono 1252 secondo il report odierno dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi, mentre si registra un aumento dei ricoveri ospedalieri sia in area medica che in terapia intensiva.

Sono 170 i pazienti (+6 rispetto a ieri) in ospedale in area medica e 3 (+2 rispetto a ieri) quelli in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17536 (-217 rispetto a ieri), nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 956 tamponi molecolari e 4660 test antigenici.

Dei casi positivi di oggi 217 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 288 in provincia di Chieti, 314 in quella di Pescara, 190 nel Teramano, 12 fuori regione e 14 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.