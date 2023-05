901 positivi e 921 guariti al Covid nell'ultima settimana, 4 i ricoveri in terapia intensiva

Sono 901 (di cui 293 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 29 aprile e il 5 maggio in Abruzzo, 921 i guariti in più rispetto a venerdì scorso e il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso (si tratta di una 89enne).

I dati diffusi dall’Assessorato regionale alla Sanità riportano anche che sono 3394 (-21 rispetto a venerdì scorso) gli attualmente positivi.

Di questi, 87 pazienti (-10 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (+4 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana, infine, sono stati eseguiti 1885 tamponi molecolari e 6909 test antigenici.

Degli ultimi casi positivi, 136 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquil, 378 in provincia di Chiet, 244 in provincia di Pescar, 158 in provincia di Teramo e 19 fuori regione.