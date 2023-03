In risalita il numero dei positivi al Covid in Abruzzo: il report settimanale

Leggera risalita dei casi positivi al Covid in Abruzzo negli ultimi sette giorni: secondo i dati registrati dall’Assessorato regionale alla Sanità tra il 25 e il 31 marzo sono stati 622 (di cui 211 reinfezioni) i contagi; 503 i guariti.



Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 99enne e un 92enne).



Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9796 (+117 rispetto a venerdì scorso; la scorsa settimana erano soltanto 33 in più rispetto alla precedente)



Di questi, 58 pazienti (+5 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica, 1 (invariato rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.



Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1891 tamponi molecolari e 6471 test antigenici.



Del totale degli ultimi casi positivi registrati in Abruzzo 156 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 155 in provincia di Chieti, 153 in quella di Pescara, 144 in provincia di Teramo, 6 fuori regione e 8 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.