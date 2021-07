VIDEO-La variante Delta è comparsa a Lanciano: cluster familiare con 11 contagiati

Il sindaco Pupillo è tornato a lanciare un appello ai suoi concittadini, invitandoli a sottoporsi al vaccino e a continuare a usare le precauzioni: al momento in città sono 30 i contagiati dal Coronavirus

A Lanciano è comparsa la variante Delta del Coronavirus: ad oggi, sono 11 i cittadini che risultano contagiati dalla variazione del virus.

Lo ha comunicato il sindaco Mario Pupillo che, come accadeva nei momenti più critici dell'emergenza sanitaria, è tornato a parlare ai suoi concittadini con un video pubblicato su Facebook. Il dato gli è stato comunicato dalla Asl.

Il primo cittadino ha spiegato che si tratta di un cluster familiare e che, al momento, in città sono in tutto 30 i positivi al Covid.

"È una notizia - dice - che riaccende le nostre preoccupazioni". Per questo, Pupillo è tornato a raccomandare di usare tutte le precauzioni e, soprattutto, sottoporsi al vaccino.

"La vaccinazione - ha detto - è fondamentale per combattere la pandemia, ma non abbiamo ancora vinto la guerra: il virus si trasforma e la variante Delta dal punto di vista clinico si trasmette più facilmente ed è tra le più aggressive. I numeri dei vaccinati fra i 60enni e anche tra i più giovani sono ancora bassi: per questo vi invito a vaccinarvi, dopo esservi consultati con il vostro medico".

In tutto l'Abruzzo, secondo i dati diffusi dall'agenzia Adnkronos, sono 23 i casi di variante Delta sequenziati dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale di Teramo, tutti fra Chietino e Teramano.