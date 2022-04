Coronavirus: 2.122 nuovi casi e 881 guariti, in calo i ricoveri in ospedale

Oggi in Abruzzo si registrano 2.122 nuovi positivi al Covid, su 4.075 tamponi molecolari e 11.672 test antigenici eseguiti.

Sono 4 i decessi, di cui 2 in provincia dell'Aquila, 2 risalenti ai giorni scorsi, e 881 i guariti (286.018 dall'inizio dell'emergenza).

Attualmente sono positive 43.749 persone (+1.231 rispetto a ieri), di cui 312 ricoverati in area medica (-2), 11 in terapia intensiva (-2), 43.426 in isolamento domiciliare (+1.235).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (383), Chieti (673), Pescara (495), Teramo (502), fuori regione (24), in accertamento (39).