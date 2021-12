Coronavirus: in Abruzzo 196 nuovi positivi, quasi la metà in provincia di Chieti

Oggi in Abruzzo si registrano 196 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 95 anni, su 4.800 tamponi molecolari e 12.565 test antigenici eseguiti.

Il bollettino quotidiano dell'assessorato regionale alla Sanità evidenzia anche un decesso (un 53enne della provincia di Teramo) e 3 guariti (81.460 il totale dall'inizio dell'emergenza).

Sono 5.080 le persone attualmente positive al Coronavirus nella nostra regione (+192 rispetto a ieri), di cui 115 ricoverati in area medica (+13), 7 in terapia intensiva (-3), 4.958 in isolamento domiciliare (+182).

I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell'Aquila (45), Chieti (85), Pescara (24), Teramo (43).