Coronavirus: 85 nuovi positivi e 102 guariti, lieve calo dei ricoveri in ospedale

I nuovi casi riguardano persone di età compresa fra 3 e 92 anni, di cui 18 in provincia di Chieti

Sono 85 i positivi al Covid rilevati oggi in Abruzzo, su 2.995 tamponi molecolari e 6.618 test antigenici eseguiti. I guariti sono 102 (75.765 complessivamente).

I nuovi casi riguardano persone di età compresa fra 3 e 92 anni, di cui 18 in provincia di Chieti, 25 nel Teramano, 23 nell'Aquilano e 13 nel Pescarese, mentre 6 risiedono fuori regione o la residenza è in fase di accertamento.

Attualmente sono 2.193 le persone positive al Covid nella nostra regione (-16 rispetto a ieri), di cui 83 ricoverati in area medica (-4), 6 in terapia intensiva (+1), 2.193 in isolamento domiciliare (-16).