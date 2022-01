Coronavirus: in Abruzzo 5.061 nuovi positivi, il numero più alto in provincia di Chieti

Oggi in Abruzzo si registrano 5.061 casi positivi al Covid, di cui 4.355 sono identificati attraverso test antigenico rapido. I contagi riguardano persone di età compresa tra 1 e 99 anni.

Ci sono anche 393 guariti e 3 decessi, una 94enne della provincia di Teramo e di una 88enne della provincia di Pescara, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl.

Sale così a 118.779 il numero dei contagi in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, 2.648 i decessi e 87.764 i guariti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 28.367 (+4.664 rispetto a ieri). Come spiega l'assessorato regionale alla Sanità, nel totale sono ricompresi anche 16.975 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.



Al momento, 216 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 23 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 28.128 (+4641 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.990 tamponi molecolari (1.745.168 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 36.170 test antigenici (1.900.202).



Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13,26%.



Del totale dei casi positivi, 27.270 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+726 rispetto a ieri), 31.318 in provincia di Chieti (+1.859), 28.741 in provincia di Pescara (+1.236), 29341 in provincia di Teramo (+1.001), 1.278 fuori regione (+99) e 831 (+139) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.