Coronavirus: oggi in Abruzzo 54 nuovi positivi e 69 guariti, aumenta il numero dei ricoverati

Oggi in Abruzzo sono 54 i nuovi contagi da Coronavirus, che riguardano persone di età compresa fra 8 mesi e 84 anni. Si registrano anche 69 guariti e, fortunatamente, nessun decesso.

Sale così a 76.346 il numero dei positivi dall'inizio dell'emergenza, i guariti sono 72.360 e i decessi 2.515.



Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.471 (-15 rispetto a ieri). L'assessorato regionale alla Sanità comunica che nel totale sono ricompresi anche 334 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.



Al momento, 42 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.428 (-19 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.157 tamponi molecolari (1.264.950 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2.661 test antigenici (587.609). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,12%.



Del totale dei casi positivi, 19.367 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+20 rispetto a ieri), 19.747 in provincia di Chieti (+9), 18.625 in provincia di Pescara (+15), 17894 in provincia di Teramo (+13), 599 fuori regione (invariato) e 114 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.