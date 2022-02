Coronavirus, in Abruzzo 1135 nuovi positivi e 9803 guariti: si registrano due decessi nel Chietino

Sono 1135 i nuovi positivi,di cui 658 emersi da test antigenico, registrati oggi in Abruzzo. I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 2 mesi e 93 anni, emersi dai 4340 tamponi molecolari e 8548 test antigenici eseguiti .

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (262), Chieti (297), Pescara (246), Teramo (297), fuori regione (16),in accertamento (16).

Sale a 197691 il numero dei guariti (+9803) mentre scende a 61490 quello degli attualmente positivi (-8672) e a 391 il numero dei ricoverati in area medica (-24).

Si registrano 3 nuovi decessi deceduti di età compresa tra 74 e 84 anni: 2 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Pescara). Sono 13 le persone attualmentre ricoverate in terapia intensiva (-1) e 61086 in isolamento domiciliare (-8647).