Coronavirus: in Abruzzo 3394 nuovi positivi, 166 guariti e 5 decessi

Sono 3394 i nuovi positivi oggi in Abruzzo. Di questi, 2380 sono emersi da test antigenico. I nuovi contagi riguardano persone di età compresa tra 1 mese e 96 anni emersi dai 5803 tamponi molecolari e 22160 test antigenici eseguiti.

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (690), Chieti (1000), Pescara (806), Teramo (804), fuori regione (40),in accertamento (54).

Si registrano inoltre 5 decedutidi età compresa tra 66 e 97 anni: 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell'Aquila.

Sale a 97243 il numero totale dei guariti (+166) e a 91614 quello degli attualmente positivi (+3223). Cresce ancora il numero dei ricoverati in area medica che ir sono 412 (+10) mentre restano 36 i pazienti in terapia intensiva. Sono 91166, infine, le persone in isolamento domiciliare (+3213).