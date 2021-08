Coronavirus: 101 nuovi positivi e 81 guariti, 12 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva

Oggi in Abruzzo ci sono 101 nuovi positivi al Covid e 81 guariti; fortunatamente non si registrano decessi.

Sale così a 78.045 il numero dei contagi dall'inizio dell'emergenza, 73.357 sono i guariti e 2.519 i morti.

I nuovi casi riguardano persone di età compresa fra 3 e 99 anni.

Attualmente, in Abruzzo i positivi sono 2.169 (+20 rispetto a ieri); l'assessorato regionale alla Sanità chiarisce che nel totale sono ricompresi anche 376 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.



Di questi, 62 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.095 (+17 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.422 tamponi molecolari (1.303.448 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.349 test antigenici (652.511).



Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,49%



Del totale dei casi positivi, 19.717 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+37 rispetto a ieri), 20.081 in provincia di Chieti (+24), 19.059 in provincia di Pescara (+20), 18.435 in provincia di Teramo (+29), 631 fuori regione (-5) e 122 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.