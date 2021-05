Coronavirus: 159 nuovi casi, metà in provincia di Chieti, e 4 decessi

Oggi in Abruzzo si registrano 159 casi positivi al Covid 19, metà dei quali in provincia di Chieti: sono infatti 82 i contagi rilevati nella nostra provincia.

In provincia di Teramo si sono registrati 45 contagi, 15 nell'Aquilano e 13 nel Pescarese e 4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Si registrano anche 4 decessi e 1 guarito (60.458 in totale).

In tutto sono stati eseguiti 3.032 tamponi molecolari e 664 test antigenici.

Attualmente sono 8.733 le persone positive al Covid (+154 rispetto a ieri), di cui 355 ricoverati in area medica (+7), 31 ricoverati in terapia intensiva (-1), 8.347 in isolamento domiciliare (+148).