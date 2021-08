Coronavirus, 76 nuovi positivi, 13 guariti e 6 ricoverati in ospedale

I nuovi casi sono emersi a seguito di 1555 tamponi molecolari e 5859 test antigenici. Non si registrano decessi

Sono 76 (di età compresa tra 1 e 86 anni) i nuovi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. I contagi sono così suddivisi: 13 a L'Aquila, 13 Chieti, 19 Pescara, 25 Teramo e 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

I nuovi casi sono emersi a seguito di 1555 tamponi molecolari e 5859 test antigenici.

Non si registrano decessi mentre salgono a 72985 il numero di guariti (+13) e a 2032 quello degli attualmente positivi (+62).

Si registrano infine 6 nuovi ricoverati in area medica che ora sono 56. Resta invariato (5) quello dei ricoveri in terapia intensiva mentre sale a 1971 il numero delle persone in isolamento domiciliare (+56).