Coronavirus: in Abruzzo 1.511 nuovi positivi, 3.491 guariti e 5 decessi

Oggi in Abruzzo ci sono 1.511 nuovi positivi al Covid 19, di cui 960 emersi da test antigenico, di età compresa tra 2 mesi e 102 anni.

Sono stati eseguiti 4.409 tamponi molecolari e 11.736 test antigenici.

Si registrano anche 5 deceduti, di età compresa tra 70 e 91 anni: 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl.

Dall'inizio dell'emergenza sono 133.364 i guariti (+3.491 rispetto a ieri).

Sono 105.944 gli attualmente positivi (-1.987), di cui 501 ricoverati in area medica (-7), 26 in terapia intensiva (-2), 105.417 in isolamento domiciliare (-1.978).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (362), Chieti (462), Pescara (333), Teramo (307), fuori regione (16),in accertamento (29).