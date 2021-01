Coronavirus: 315 nuovi contagi, la provincia di Chieti ha il numero più alto in Abruzzo

Sono 315 le persone risultate positive al Coronavirus in Abruzzo nelle ultime 24 ore, su 3.682 tamponi analizzati. Le persone contagiate hanno un'età compresa tra 1 mese e 104 anni.

Come ieri, la provincia di Chieti è quella con il maggior numero di contagi, 127; segue quella di Pescara, con 79, L'Aquila con 67 e Teramo con 42.

Si registrano anche 3 deceduti e 34 guariti (il numero complessivo è di 24.935).

Attualmente i positivi sono 11.541, 278 in più di ieri. Tra questi, 465 sono ricoverati in area medica (+2 rispetto a ieri), 41 in terapia intensiva (+1), mentre 11.035 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva dalla Asl.