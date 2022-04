Coronavirus: in Abruzzo 1.649 positivi, 798 guariti e 6 decessi

Oggi in Abruzzo ci sono 1.649 nuovi positivi al Covid, su 2.582 tamponi molecolari e 9.662 test antigenici eseguiti.

Nel bollettino diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità si registrano anche 6 deceduti (2 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Chieti, 1 risalente ai giorni scorsi), e 286.816 guariti (+798 rispetto a ieri).

Sono 44.594 le persone attualmente positive (+845), di cui 309 ricoverati in area medica (-3), 10 in terapia intensiva (-1), 44.275 in isolamento domiciliare (+849).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (306), Chieti (508), Pescara (385), Teramo (400), fuori regione (20), in accertamento (30).