Coronavirus: 58 nuovi positivi, sale il numero dei ricoverati in area medica

Sono 58 (di età compresa tra 1 e 84 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Di questi sono 14 i casi risultati a L'Aquila, 13 a Chieti, 13 a Pescara, 17 a Teramo e 1 residente fuori regione).

In totale nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2410 tamponi molecolari e 4145 test antigenici.

Fortunatamente non risulta nessun deceduto. Il numero dei guariti dall'inizio dell'emergenza è 72246 (-1 per riallineamento), 1507, invece, gli attualmente positivi (+59), 34 ricoverati in area medica (+11), 0 in terapia intensiva (invariato).

Infine, sale a 1473 il numero delle persone in isolamento domiciliare (+48).