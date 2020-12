Coronavirus: in Abruzzo 227 nuovi casi e 9 decessi, diminuisce il numero delle persone ricoverate

Sono 227 su 3.855 tamponi analizzati i nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Si sono registrati anche 9 decessi, mentre i guariti sono stati 468.

Sale così a 33.101 il numero dei positivi dall'inizio dell'emegenza, mentre i morti sono 1.111 e 18.815 i guariti.

Le persone decedute nelle ultime 24 ore avevano tra i 72 e i 95 anni: 1 era della provincia di Chieti, 4 dell'Aquila, 2 del pescarese, 1 del teramano, 1 di fuori regione; 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

Tra i nuovi positivi, fra i 2 e i 94 anni, 30 hanno meno di 19 anni: 13 nel chietino, 8 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo.



Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13.175 (-250 rispetto a ieri).



559 pazienti (-25 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 42 (-7 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12.574 (-218 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Del totale dei casi positivi, 10.526 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+38 rispetto a ieri), 6.471 in provincia di Chieti (+73), 6.763 in provincia di Pescara (+55), 8.907 in provincia di Teramo (+57), 270 fuori regione (+3) e 164 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 480.066 test (+3.855 rispetto a ieri).



Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità.