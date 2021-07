Coronavirus: 52 nuovi casi in Abruzzo, ma i ricoveri non aumentano

I contagiati hanno un’età compresa fra 3 e 78 anni. Anche oggi non si registrano decessi

Oggi in Abruzzo si registrano 52 nuovi positivi, di età compresa tra 3 e 78 anni. C'è un guarito e non si registrano decessi.

I casi nel Chietino sono 4, mentre la provincia di Pescara, con 18, è la più colpita. Segue Teramo con 17 e L'Aquila con 10.

Sono stati eseguiti 2.004 tamponi molecolari e 3.209 test antigenici.



Attualmente sono 990 i positivi (+51 rispetro a ieri), di cui 21 ricoverati in area medica (-1), 1 in terapia intensiva (invariato), 968 in isolamento domiciliare (+52).