Diminuiscono i contagi Covid nel Chietino, ma resta alta la circolazione virale: la relazione epidemiologica della Asl

Continua a scendere il numero di contagi da Covid 19 in provincia di Chieti, in linea con quanto sta accadendo a livello regionale e nazionale. La circolazione virale rimane comunque persistente, con un tasso di incidenza settimanale pari a 242 casi ogni 100.000 abitanti. È quanto emerge dalla relazione sulla situazione epidemiologica a cura della task force Covid 19 della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Dati che non fanno abbassare la guardia, visto che l'azienda sanitaria "suggerisce il mantenimento delle attuali strategie di tracciamento, identificazione e monitoraggio delle catene di contagio, che ad oggi risultano efficaci". Sebbene la situazione sia in una fase più gestibile, infatti, continua l'attività di contact tracing: tutti i casi comunicati dalla Regione Abruzzo e dai laboratori di riferimento, nonché le positività rilevate sulla piattaforma regionale Attra vengono tempestivamente riscontrate e si provvede nella stessa giornata a contattare i nuovi casi positivi e a comunicarne la positività al prefetto della Provincia di Chieti, ai sindaci dei comuni di residenza e alla Asl o Regione di domicilio per i casi domiciliati fuori dal territorio di competenza di quella del Chietino.

I contagi

Dal 30 dicembre 2021 al 5 giugno 2022 sono stati lavorati 90.487 casi di Covid-19 e si è provveduto alla riammissione in comunità di 90.484 persone. Dall’inizio della pandemia, cioè da marzo 2020 e fino al 5 giugno 2022, sono stati comunicati e lavorati dal dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti 116.333 casi. Del totale, il 78%, pari a 90.487, sono relativi agli ultimi 5 mesi, ossia al periodo compreso fra 30 dicembre e 5 giugno. In pochi mesi, dunque, è stato necessario lavorare il triplo del numero dei casi verificatisi in due anni. Inoltre, sempre nello stesso periodo, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha lavorato mediamente 22.149 casi Covid 19 in più rispetto ad ognuna delle altre tre Asl della Regione Abruzzo.

Alla data del 5 giugno, sono 2.023 le persone positive al Covid in provincia di Chieti, di cui 1.985 in isolamento domiciliare e 38 ricoverate in strutture ospedaliere, con una prevalenza provinciale pari a 0,5%. Resta costante l'attività di raccordo con i sindaci del territorio, ai quali viene inviata con regolarità la relazione settimanale sulla situazione epidemiologica, oltre alle doverose comunicazioni quotidiane in ordine ai casi positivi di competenza territoriale di ciascuno.

Continua, inoltre, l'interlocuzione con il tavolo permanente "Salus et Spes" istituito dal prefetto di Chieti per un'azione sinergica e coordinata tra istituzioni e forze dell'ordine per il controllo della pandemia sul territorio. A partire da metà gennaio 2021 si sono svolte 47 riunioni per l'organizzazione degli screening di massa e della vaccinazione Covid-19.

Le località più colpite

I contagi riguardano l'intera provincia, ma ci sono alcune zone in cui il numero di casi è più elevato, come i comuni di Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, San Giovanni Teatino, San Salvo e Vasto, già precedentemente sottoposti a più stretto monitoraggio. Anche questa settimana c'è stato un ulteriore aumento dei casi: sui 2.023 attivi nel Chietino, sono 1.018, la metà del totale, quelli domiciliati in questi comuni,

Nel dettaglio, attualmente ci sono 348 positivi a Chieti, 111 a Francavilla al Mare, 234 a Lanciano, 77 a San Giovanni Teatino, 107 a San Salvo e 141 a Vasto.

Vaccini

Alla data del 5 giugno, in provincia di Chieti sono state somministrate complessivamente 853.364 dosi di vaccino anti Covid-19, raggiungendo complessivamente l’85% della popolazione totale con la prima dose e l’81% della popolazione anche con la seconda. Il tasso di copertura vaccinale sulla popolazione candidabile, escludendo quindi dalla popolazione generale, che ammonta a 372.840 residenti, la fascia di eta? 0-4 anni, pari a 12.926 (differenza 359.914),la percentuale di vaccinati risulta pari a 88% con prima dose e a 84% con la seconda dose.

Attualmente 303.562 persone hanno ricevuto il ciclo completo di vaccinazione, mentre prosegue la somministrazione delle terze dosi. Alla data del 5 giugno, in tutto Abruzzo sono state somministrate 837.365 terze dosi, pari al 65% dei residenti, di cui 230.463 nel Chietino, pari al 62% della popolazione residente. Una percentuale a cui vanno aggiunti i casi, gia? vaccinati con ciclo completo e che hanno contratto il Covid, ai quali pertanto non puo? essere ancora somministrata la dose booster.

Come si legge nella relazione epidemiologica, la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 per la Asl Lanciano Vasto Chieti "rappresenta al momento un impegno prioritario per il quale si stanno investendo notevoli risorse materiali e umane".