Coronavirus: 556 nuovi casi e 7 decessi, ma ci sono anche 396 guariti

Sono 556, su 4.184 tamponi effettuati, i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Abruzzo. Ci sono anche 7 decessi: si tratta di pazienti di età compresa tra 71 e 89 anni, di cui 1 in provincia di Chieti, 2 nell'aquilano e 4 nel teramano. Sono invece 396 i pazienti guariti.

Sale così a 28.024 il numero dei casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, mentre ci sono stati 893 decessi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 8.939 dimessi/guariti.

I nuovi contagiati hanno un'età compresa tra 4 mesi e 95 anni. Sono 76 quelli con meno di 19 anni, di cui 17 in provincia di Chieti, 40 in provincia di Teramo, 18 nell'aquilano e 1 nel pescarese.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 18.192 (+152 rispetto a ieri).



714 pazienti (+55 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Dall'assessorato regionale alla Sanità si precisa che nel totale odierno sono compresi 29 ricoveri riferiti alla giornata di domenica e non inseriti nel report di ieri. 76 pazienti (+1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva, mentre gli altri 17.402 (+96 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Del totale dei casi positivi, 8.967 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+115 rispetto a ieri), 5.363 in provincia di Chieti (+141), 5674 in provincia di Pescara (+33), 7542 in provincia di Teramo (+232), 246 fuori regione (+6) e 232 (+28) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 411.685 test (+4.184 rispetto a ieri).