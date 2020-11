Coronavirus: 560 nuovi contagi e 12 morti in Abruzzo nelle ultime 24 ore

Si registrano 560 nuovi contagi da Coronavirus, nelle ultime 24 ore, in Abruzzo su un totale di 4578 tamponi: si tratta di persone di età compresa tra gli 8 mesi e i 98 anni. Di questi 137 in provincia di Chieti, 222 in provincia dell'Aquila, 105 in provincia di Pescara e 89 in provincia di Teramo. Di questi, 7 casi arrivano da fuori regione. Si registrano inoltre 12 nuovi decessi.

Sale a 6731 il numero dei guariti (+14 rispetto ieri).

Sono 736 i ricoverati (di cui 72 in terapia intensiva), e 15395 le persone in isolamento domiciliare.