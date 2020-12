Coronavirus: 334 nuovi pazienti e 9 decessi, scendono le persone ricoverate in ospedale

Sono 334 i nuovi positivi al Covid 19 registrati oggi in Abruzzo su 4.858 tamponi. Si tratta di pazienti di età compresa tra 5 mesi e 93 anni, di cui 88 nel chietino, 95 nel teramano, 92 nel pescarese, 63 nell'aquilano.

Si registrano anche 9 deceduti, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. I guariti sono 170, per un totale di 15.737 guariti.

Al momento sono 15.309 le persone positive (+165 rispetto a ieri), di cui 622 ricoverati in area medica (-9), 63 ricoverati in terapia intensiva (-1), 14.624 in isolamento domiciliare.