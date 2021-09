Coronavirus, contagi in diminuzione nell'ultima settimana di agosto: calo del 18,6%

I ricoveri sono "sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19"

Migliora l'andamento dei contagi da Coronavirus in Abruzzo, stando ai dati registrati nella settimana dal 25 al 31 agosto.

Lo certificano i numeri diffusi dalla Fondazione Gimbe e citati dall'agenzia Dire, secondo cui "si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (170) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-18,6%) rispetto alla settimana precedente".

I ricoveri sono "sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19".

Sul fronte vaccini, il 66,4% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (media Italia 63,9%), a cui si aggiunge un ulteriore 6,8% (media Italia 8%) che ha fatto solo la prima dose.

La popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 12,2% (media Italia 12,2%).

Nella settimana presa in considerazione, la provincia di Chieti è stata quella con il numero più basso di casi, 35. In quella di Teramo ne sono stati rilevati 63, 61 nell'aquilano e 38 in provincia di Pescara.