Coronavirus, il bollettino di oggi: 308 positivi nel Chietino

Oggi in Abruzzo si registrano 940 nuovi positivi, su 758 tamponi molecolari e 3.732 test antigenici eseguiti.

Il bollettino di oggi registra anche un decesso, risalente ai giorni scorsi, 306.757 guariti (+688 rispetto a ieri), 53.533 attualmente positivi (+251).

Attualmente sono 322 i ricoverati in area medica (+5), 12 in terapia intensiva (-2), 53.199 in isolamento domiciliare (+248).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (140), Chieti (308), Pescara (243), Teramo (203), fuori regione (21), in accertamento (26).