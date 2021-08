Coronavirus: oggi in Abruzzo 117 nuovi positivi

Non ci sono decessi né si sono registrati guariti

Oggi in Abruzzo ci sono 117 nuovi positivi, di età compresa tra 2 e 87 anni. Il numero più consistente di casi riguarda il Teramano, con 41, seguito dalla provincia dell’Aquila con 28 nuovi contagi, Pescara con 22 e Chieti con 15. Non ci sono decessi né si sono registrati guariti.

Sono stati eseguiti 2.348 tamponi molecolari e 6.234 test antigenici. I positivi attualmente sono 2.348 (+117 rispetto a ieri), di cui 61 ricoverati in area medica (+2), 12 in terapia intensiva (invariato), 2.275 in isolamento domiciliare (+115).