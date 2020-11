Coronavirus, nuovo record di contagi: 939 nuovi positivi e 10 morti

Nuovo record di contagi, oggi, in Abruzzo, con 939 nuovi positivi, di età compresa tra 4 mesi e 100 anni, su 5.183 tamponi eseguiti.

I nuovi casi riguardano soprattutto la provincia dell'Aquila (374), seguita da Teramo (238), Chieti (168) e Pescara (115). 44 pazienti sono di fuori regione o con residenza in fase di verifica.

Si registrano inoltre 10 decessi. I guariti sono 215. Attualmente sono positive 12.622 persone (+714 rispetto a ieri).

Di questi, 604 sono ricoverati in ospedale, di cui 59 in terapia intensiva. Gli altri 12.018 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva della Asl.