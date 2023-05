Anche il coro “Ud’A Incanto” alle cerimonie previste per la partenza del Giro d’Italia

Il coro “Ud’A Incanto” dell’università “d’Annunzio” parteciperà domani, venerdì 5, al concerto classico “Rosa di sera” nell’ambito della cerimonia di presentazione del “Giro E”, la e-bike experience, unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del 106° Giro d’Italia e che partirà anch’essa dalla costa dei trabocchi.

La cerimonia si terrà alle ore 18 a Fossacesia, in via Santa Maria-area Teatro degli Ulivi. Il coro “Ud’A Incanto”, diretto dal maestro Cristian Starinieri, sarà protagonista del concerto inaugurale insieme con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta dal maestro Marco Moresco. In programma il “Canto degli Italiani”, la “V Sinfonia” di Beethoven ed il “Va pensiero” di Giuseppe Verdi.

L’evento sarà anche il primo ospitato nella nuova struttura, “Teatro degli Ulivi”, che è destinata ai grandi eventi culturali e musicali della Costa dei Trabocchi. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella vicina Abbazia di San Giovanni in Venere.

Il coro della “d’Annunzio”

Costituito nel 1995, ha ripreso recentemente la sua attività esibendosi per la prima volta, il 24 febbraio scorso, nell’auditorium del Rettorato, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. Il coro “Ud’A Incanto”, recentemente rinnovato, con un nuovo consiglio direttivo, conta già oltre settanta elementi, studenti, dipendenti, collaboratori, ex-studenti ed ex-dipendenti dell’università “Gabriele d’Annunzio”.

“Il coro dell’Ateneo ha accolto con grande entusiasmo - dice anche a nome del rettore, la professoressa Elisabetta Dimauro, presidente del coro “- l’invito a partecipare alle bellissime iniziative organizzate a Fossacesia per la partenza del Giro d’Italia. Siamo felici di essere presenti a questa straordinaria iniziativa. I nostri coristi sentono l’orgoglio di esserci e di rappresentare l’Ateneo in queste grandi manifestazioni. È con grande coinvolgimento che aspettiamo la partenza del Giro d’Italia dall’Abruzzo”.