Punti di controllo frontalieri nel porto di Ortona: firmata la convenzione

È stata firmata la convenzione tra Regione Abruzzo e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio e l’Abruzzo per i controlli frontalieri nel porto di Ortona. L'accordo, rinnovato oggi, riguarda la concessione, in uso temporaneo e gratuito, di spazi all’interno dello stabile dove ha sede la Dogana nell’ambito portuale di Ortona per favorire le attività di controllo.

I locali in concessione saranno utilizzati dal personale del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo per i controlli fitosanitari per piante, prodotti vegetali e prodotti in legno, e dal personale del Ministero della salute per il controllo sanitario di frontiera per i prodotti di origine non animale.

La convenzione, della durata di due anni, rinnovabile per un ulteriore anno, è stata sottoscritta da Pasquale Di Meo, dirigente del Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo, e da Davide Miggiano, direttore territoriale dell’Agenzia per il Lazio e l’Abruzzo.

La stessa, fa sapere in una nota l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, "consentirà di mantenere sul territorio regionale un punto di controllo frontaliero e conservare, al porto di Ortona, un flusso commerciale importante di prodotti soggetti ai controlli sugli alimenti, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, con ricadute positive per le imprese abruzzesi, in particolare per i comparti dell’industria pastaia e mangimistica, che rivestono un ruolo strategico per l’intera economia regionale".