Schael sui conti della Asl di Chieti: "Abbiamo ridotto la perdita e fatto investimenti"

"Una strada in salita, gravata da un’eredità pesante, perché i conti di questa Asl sono stati caratterizzati da una perdita storica oscillante tra 25 e 30 milioni di euro": commenta così il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, la situazione economica dell'azienda che, nel 2021, segna una perdita di 25.8 milioni su cui incide la voce Covid-19 per circa 33 milioni.

"A fine anno pertanto potremmo avere un utile di quasi 10 milioni in assenza di emergenza sanitaria. Abbiamo migliorato di molto l'andamento dei conti anche nel 2020 - spiega - , dove a fronte di una perdita di esercizio pari a 13 milioni di euro la gestione Covid ha inciso per 11 milioni, pertanto al netto di tale voce la gestione ordinaria è vicina al pareggio. Tutto questo senza mai toccare i servizi e ridurre le prestazioni, e grazie a una serie di misure adottate come l'intervento sulla spesa farmaceutica attraverso un maggiore utilizzo degli equivalenti, la revisione dei contratti per l'acquisto di dispositivi medici, il completamento di gare per farmaci, reagenti, soluzioni infusionali e altri materiali, la rimodulazione dell'attività dei centri vaccinali una volta esaurita la massiccia domanda della prima parte della campagna di immunizzazione".

Ma resta centrale l’aumento dei costi legati all’assistenza Covid in termini di personale. "Circa 500 le assunzioni effettuate e ripensamento delle attività. E ancora: il tracciamento dei positivi - evidenzia il direttore generale - che rappresenta un unicum in quanto a tempestività e puntualità, la riconversione dei posti in letto in ospedale per far posto a un numero di malati in crescita esponenziale, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva, l’acquisto di attrezzature e dispositivi, le assunzioni straordinarie per l’assistenza ai pazienti positivi trattati a domicilio. Questi sono solo alcuni degli interventi attuati per organizzarci in corsa alla valanga dei contagi che hanno investito il nostro come altri territori. Abbiamo pensato prima di tutto a salvare vite, perché la pena generata dalla conta dei morti era insopportabile, abbiamo garantito assistenza e cure secondo le indicazioni date dalla scienza, utilizzando le risorse con oculatezza sempre dando priorità al bene dei malati, e pensando a loro non abbiamo esitato ad andare oltre la nostra capacità economica".

La Asl vuole evidenxiare di aver ridotto la perdita facendo al tempo stesso investimenti. "Risulta evidente la necessità di flessibilità nell’uso di risorse e finanziamenti aggiuntivi - conclude Schael - visto che le spese per far fronte all’emergenza Covid non sono state interamente ristorate, anche perché, come stiamo verificando in questi giorni, la crisi sanitaria persiste, e diventa davvero complicato per le Asl preservare l’equilibrio del sistema sanitario regionale e al tempo stesso non intervenire sulla riduzione di servizi e prestazioni”.