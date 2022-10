Continuano a salire i contagi: Chieti tra le province con l'incidenza più alta

Non si arresta l’ascesa dei contagi Covid-19 nella provincia di Chieti che con 604 casi ogni 100mila abitanti continua a essere tra le province con l’incidenza più alta di casi anche nell’ ultima settimana.

Lo riporta l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe riferito al periodo dal 5 all’11 ottobre: Chieti è tra le 35 province dove l 'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti, in Abruzzo la prima è Pescara con 615 casi. L’incidenza è alta in tutto Abruzzo con L'Aquila a quota 590 casi ogni 100mila abitanti e Teramo con 529.

Queste sono state tutte le province dove negli ultimi 7 giorni si è assistito ad un rialzo dei contagi: Biella (1.116), Sondrio (1.011), Verbano-Cusio-Ossola (998), Vicenza (946), Bolzano (941), Belluno (910), Trento (905), Udine (863), Como (809), Padova (795), Treviso (788), Perugia (772), Venezia (765), Torino (757), Rovigo (744), Verona (743), Forlì-Cesena (709), Novara (703), Cuneo (702), Lecco(699), Aosta (697), Trieste (691), Pordenone (687), Terni (661), Asti (648), Varese (637), Ravenna (633), Brescia (633), Pescara (615), Ascoli Piceno (613), Alessandria (613), Reggio nell'Emilia (607), Chieti (604), Gorizia (598), Fermo (598), L'Aquila (590), Rimini (588), Vercelli (586), Macerata (575), Piacenza (574), Monza e della Brianza (572), Mantova (562), Pavia (557), Ancona (555), Frosinone (553), La Spezia (552), Lucca (549), Ferrara (549), Savona (542), Modena (530), Rieti (529), Teramo (529), Lodi (527), Bologna (520), Siena (508) e Cremona (508).

"Per la quarta settimana consecutiva- dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - sale la curva dei nuovi casi settimanali, seppur in maniera meno ripida (+20,3%): da quasi 245mila della settimana scorsa arrivano a sfiorare quota 294mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 42mila casi al giorno". Ad esclusione della Basilicata (-11,5%), l'aumento riguarda tutte le regioni (dal +4,2% dell'Abruzzo al +60,5% della Valle d'Aosta) e quasi tutte le province: dal +0,3% di Teramo al +75,4% di Sassari.

L’Abruzzo, secondo l’ultima elaborazione Gimbe del 13 ottobre, con 1409 casi positivi per 100mila abitanti, è la seconda regione dopo il Molise (1419) con l’incidenza più alta attualmente. Ieri, intanto il bollettino regionale ha segnato una leggera risalita dei ricoveri ospedalieri.

Secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità, nel periodo 24 agosto 2021-5 ottobre 2022 in Italia sono state registrate oltre 1,18 milioni di reinfezioni, pari al 6,5% del totale dei casi. La loro incidenza nella settimana 22-28 settembre è del 15,5% (37.423 reinfezioni), in calo rispetto alla settimana precedente (17,8%). Si registra un nuovo aumento del numero dei tamponi totali (+13,1%): da 1.286.485 della settimana 28 settembre 2022-4 ottobre 2022 a 1.455.353 della settimana 5-11 ottobre 2022. In particolare i tamponi rapidi sono aumentati del 15,3% (+162.100), mentre quelli molecolari sono aumentati del 3% (+6.779). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività sale dall'11,7% al 17,8% per i tamponi molecolari e dal 20,2% al 21,7% per gli antigenici rapidi. "Sul fronte degli ospedali- afferma il direttore operativo della Fondazione Gimbe, Marco Mosti - si conferma l'inversione di tendenza nelle terapie intensive registrata la scorsa settimana (+44,5%) oltre a un ulteriore balzo dei ricoveri in area medica (+30%)". In termini assoluti, i posti letto Covid in area critica, dopo aver raggiunto il minimo di 125 il 25 settembre, sono risaliti a quota a 244 l'11 ottobre. In area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, sono arrivati a quota 6.259 l'11 ottobre. All'11 ottobre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 9,8% in area medica (dal 4% del Molise al 44,8% della Valle d'Aosta) e del 2,4% in area critica (dallo 0% di Molise e Valle d'Aosta al 6,9% del Friuli Venezia-Giulia). "In aumento gli ingressi giornalieri in terapia intensiva- precisa Mosti- con una media mobile a 7 giorni di 29 ingressi/die rispetto ai 21 della settimana precedente".