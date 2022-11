Il consiglio comunale straordinario conferisce la cittadinanza onoraria a Paglione, consegnate le chiavi della città al prefetto Forgione [FOTO]

Una mattinata speciale quella di oggi al teatro Marrucino dove il consiglio comunale si è riunito in seduta straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria al mecenate Alfredo Paglione. Un giornata di ringraziamento pubblico: oltre alla delibera, votata all’unanimità, per il riconoscimento a un concittadino che con le sue donazioni ha contribuito ad arricchire e anche a fondare il patrimonio museale di Chieti, l’amministrazione comunale ha consegnato una chiave simbolica della città al prefetto Armando Forgione che tra pochi giorni concluderà il suo incarico qui.

L’onorificenza invece è stata consegnata nelle mani della sorella di Paglione, Maria, e di Luciano Di Tizio, presidente della Fondazione Immagine istituita dallo stesso mecenate.

“Tanti in Abruzzo hanno detto grazie ad Alfredo Paglione – le parole del sindaco Diego Ferrara, della vicepresidente del consiglio comunale Silvia Di Pasquale e del vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare - Chieti si unisce a questo coro significativo di tante realtà regionali, con un riconoscimento unanime e sentito e condivide la gratitudine della città non solo per le opere donate, ma per averci consentito di arricchire la nostra esposizione museale e, soprattutto, di condividerne valore e bellezza con la cittadinanza e la comunità tutta”.

Il sindaco ha poi consegnato le chiavi simboliche in 3D a Forgione per dare uno speciale arrivederci: “La città di Chieti saluta un uomo delle istituzioni – ha detto ancora Ferrara - un amico, una persona appassionata di bellezza e cultura e pronta a spendersi per la comunità, com’è accaduto durante gli anni difficili della pandemia. A lui una chiave per aprire le porte di una città dove tornare sempre e ritrovare immutati l’affetto e la stima di tutti”.

In chiusura della seduta, sono stati consegnati gli encomi e gli elogi scritti agli agenti di polizia municipale impegnati nello svolgimento del progetto Strade sicure e che si sono distinti per l’attività di servizio svolta in particolari situazioni.