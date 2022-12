Congresso Cgil a Lanciano, tema del dibattito: "La conoscenza unisce"

Si tiene oggi 12 dicembre a Lanciano a partire dalle ore 8.30 si terrà il V Congresso della FLC Chieti. A Villa Medici si chiude il percorso che ha portato al congresso: 11 assemblee che si sono svolte nelle scuole della provincia e all’università hanno partecipato circa 400 lavoratori, rappresentativi di tutti i comparti della conoscenza.

Nelle assemblee, oltre ad eleggere i delegati che saranno parte dei rinnovati organismi dirigenti, si è discusso dei temi più vicini ai lavoratori, delle criticità del paese, del ruolo e degli obiettivi i della Cgil in un contesto politico–sociale molto difficile, in cui la preesistente crisi economica è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina.

Il tema a cui è stato dedicato il congresso e che verrà approfondito negli interventi dei relatori e nel dibatto: “La conoscenza unisce”.

"Siamo - spiegano dalla Cgil - fermamente convinti della funzione unificante del sapere, che è il presupposto per la costruzione di una cittadinanza attiva e democratica, che abbia come obiettivo la pace attraverso la costruzione di una società aperta e inclusiva, che miri a favorire il riscatto sociale dei più deboli. Lo studio, la scuola, l’Università, sono strumenti per la comprensione del mondo e rappresentano il presupposto per la crescita democratica, perché educano al rispetto dell’altro, alla convivenza civile e solidale".

I lavori del congresso regionale verranno aperti dal segretario Sergio Sorella, cui seguirà il dibattito, in cui è previsto l’intervento del coordinatore Flc Cgil Abruzzo Molise, Pino La Fratta.

Parteciperà ai lavori Raffaele Miglietta, responsabile nazionale struttura di settore scuola statale che porterà il suo contributo sui temi contrattuali e professionali.