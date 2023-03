"Raccontami di te in uno scatto": a Paglieta il concorso fotografico che omaggia le donne

È dedicato alla strage di migranti avvenuta in Calabria la terza edizione del contest fotografico “Raccontami di te in uno scatto”, iniziativa tutta al femminile, in occasione dell’8 marzo 2023, Giornata internazionale dei diritti della donna.

In ogni edizione, il contest esprime l’abbraccio di Paglieta, come gesto di solidarietà, a gravi eventi che si verificano nel mondo. A promuovere il concorso è l’amministrazione comunale di Paglieta, che dopo il successo ottenuto nelle passate edizioni lo ripropone anche quest’anno, con lo stesso format. Le foto che ritraggono le donne devono essere inviate al seguente indirizzo email: raccontamidite.paglieta@gmail.com. Ad oggi molte le adesioni che arrivano anche da fuori regione. Il contest è libero, si può partecipare da tutta l’Italia.

Lo staff organizzativo, già da una settimana, è al lavoro per accogliere e selezionare le immagini che evidenziano il fondamentale ruolo che riveste la donna nella vita, nella società. Il materiale dovrà pervenire entro le ore 15 di martedì 7 marzo 2023, specificando la partecipazione al contest: “Raccontami di te in uno scatto”.

L’iniziativa mira a sottolineare come la figura della donna e il suo ruolo all’interno della società sono sempre stati determinanti nella storia umana. L’iniziativa si svolgerà in modalità telematica, sulla pagina Facebook del Comune di Paglieta, dove mercoledì 8 marzo verrà pubblicata tutta la raccolta di foto. Ma cosa bisogna immortalare in uno scatto? Le piccole azioni quotidiane che raccontano le donne impegnate nell’essere mogli, compagne, amiche, mamme coraggio, nonne, studentesse, che le ritraggano in qualsiasi ruolo. Ogni immagine è un valore aggiunto: ciascuna protagonista ha il proprio vissuto, caratterizzato da impegni quotidiani e lavorativi, attività sportive e i diversi hobby che arricchiscono le giornate di una donna. Chiunque può partecipare: è richiesto l’invio di “uno scatto” che rappresenti o ritragga una donna, una figura familiare, amica. Si possono candidare fino ad un massimo di 5 fotografie per partecipante.

«È un contest organizzato per rendere omaggio all’essere donna, ma anche per fermarci un attimo e riflettere su un dramma senza fine che ci ha colpito, pensando a chi oggi non c’è più, strappato via da un’immane tragedia che non può lasciarci indifferenti», dichiara il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, «c’è tanta rabbia per la strage di migranti, che poteva essere evitata: bambini, madri, qualcuna in stato di gravidanza, donne, uomini che, in cerca di una vita migliore, hanno lasciato le loro speranze in mare. Forse qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone. Con le foto del contest renderemo omaggio ad esse, alle vittime che hanno perso la vita al largo delle coste della Calabria».