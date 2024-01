Più di 2mila lavori arrivati per il concorso calendario dell'associazione Allegrino: tutti i vincitori

Circa 2.000 opere in concorso, 23 scuole partecipanti, 131 vincitori. Anche quest’anno il concorso-calendario “Cresce la solidarietà, cresce l’uomo”, organizzato dall’associazione “Domenico Allegrino” Odv, ha registrato un’ampia partecipazione da parte di bambini, ragazzi e adulti. Giunta alla 19esima edizione, l’iniziativa è stata ispirata al tema “La mia vita, che capolavoro!”, un’espressione tratta da un appunto scritto tanti anni fa da Domenico, la persona cui l’associazione si ispira.

I nomi dei vincitori sono stati comunicati in una diretta Facebook, nel corso della quale è stato mostrato anche il calendario che raccoglie i lavori premiati e che sarà donato a tutti i partecipanti. Hanno aderito all’iniziativa alunni delle scuole primarie, delle secondarie di primo e secondo grado e adulti.

“Disegni, poesie, testi e fotografie hanno colto appieno il significato del tema formulato con poche parole dense di significato - spiega la presidente dell’associazione Antonella Allegrino – La commissione ha faticato davvero molto a selezionare i vincitori, perché i lavori realizzati hanno mostrato grande creatività e impegno ed espresso una profonda umanità e fiducia nella vita e negli altri. Nonostante i tanti accadimenti drammatici che segnano i nostri tempi, le opere che abbiamo raccolto trasmettono speranza, amore per la famiglia, per la natura e per l’arte, sentimenti di amicizia e fratellanza. Valori che sono stati rappresentati da piccoli e grandi con l’intento di far risaltare l’importanza della vita e del dono che essa rappresenta, nonostante i momenti bui che ciascuno di noi attraversa. Ringrazio i bambini, i ragazzi e le famiglie per la partecipazione, i dirigenti scolastici e i docenti per la collaborazione alla riuscita dell’iniziativa”.

Al concorso hanno preso parte gli alunni delle primarie e secondarie di Pescara, Montesilvano, Spoltore, Bussi e Popoli, Francavilla al Mare, Atessa e Vasto. Nelle 19 edizioni continuative del concorso, sono stati oltre 30mila gli studenti e gli adulti che hanno partecipato, per un totale di circa 33mila lavori presentati. L’ideazione dell’iniziativa e la collaborazione con le scuole hanno consentito all’associazione di sollecitare riflessioni e sensibilizzare le giovani generazioni su temi di attualità e sull’importanza dei valori dell’essere umano.

L’associazione “Domenico Allegrino” Odv, nata nel 2004 a Pescara, si ispira a una persona che ha creduto nella solidarietà come missione e ha operato, dandone esempio concreto, in ogni aspetto della propria vita. L’associazione interviene per promuovere e sostenere attraverso la soddisfazione di bisogni reali, il valore dell'essere umano e per contribuire a diffondere la cultura della solidarietà.

I vincitori della provincia di Chieti

Istituto comprensivo Ciampoli-Spaventa di Atessa

Scuola secondaria di I grado Ciampoli

Chloe Di Stefano, 2A

Nuova direzione didattica di Vasto

Scuola primaria Incoronata

Noemi Trentino, 1A

Vittoria Mae Bartolomeo, 2A

Samuel Ondesca, 3A

Marcello Di Piato, 4A

Antonio Del Prete, 5A

Sadek Ben Mansour, 5B

Istituto comprensivo Masci di Francavilla al Mare

Scuola primaria San Franco

Bianca Maria Chiola, 4A

Riccardo Cicchitti, 4B

Gabriele Schembri Volpe, 4C

Scuola primaria Costanza d'Avalos

Filippo Santarone, 3A

Andrea Petruccelli, 4A

Caterina Martellucci,3B

Matto Murano, 4B

Chloe Sofia Moretti, 3C

Paolo Melatti, 4C

Scuola primaria Cetti Castagne

Oliva Di Cesare, 4A

Emma Giuliani, 5A

Autonomi