"I Depeche Mode a Chieti nell'estate 2023", ma è uno scherzo: come una foto goliardica ha fatto il giro d'Abruzzo creando una bufala musicale

Le voci hanno iniziato a correre rapidissime nella calura del primo pomeriggio: "I Depeche Mode a Chieti?", "Ma davvero?", "Quando arrivano?", "È sicuro: concerto dei Depeche Mode nell'estate 2023, è scritto su Facebook, quindi è vero!". Un trillo continuo di messaggi e chiacchiere sotto i portici di corso Marrucino, cresciute incontrollate fino a fuori Abruzzo. Potenza dei social, dove di screenshot in "inoltra" una notizia può diventare vera nel giro di pochissimi minuti.

Eppure, è doveroso chiarirlo, per il momento la band di Dave Gahan non suonerà nell'antica Teate, né questa estate, né la prossima. Fautore inconsapevole e incolpevole di una delle bufale locali più riuscite (e apprezzate) degli ultimi tempi è Arturo Capone, organizzatore di eventi teatino, che negli ultimi anni ha portato sul Colle nomi del calibro del Premio Oscar Ryuichi Sakamoto, il quale giusto un decennio fa incantava il Teatro Marrucino.

A Capone, si diceva, è bastato postare su Facebook lo scatto di un pranzo in compagnia dell'organizzatore di eventi Emanuele La Plebe, del sindaco Diego Ferrara e del vice sindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare, corredato da una didascalia ironica, con tanto di emoticon sorridente: "Pianificando il concerto dei Depeche Mode a Chieti".

Da lì, il caos. Decine di commenti, condivisioni, messaggi e chiamate all'autore del post, tam tam di richieste ai giornali e richieste affannose sul web. E ancora, complimenti e ovazioni per il grande evento atteso, invano, a Chieti. L'auspicio, ovviamente, è che la città possa ospitare questo e altri eventi persino più prestigiosi. Ma, prima di lanciare una "bomba" di tale calibro e ufficializzare un concerto, c'è una rete di contatti, contrattazioni, clausole di riservatezza e accordi a cui gli organizzatori di eventi devono attenersi, per non incappare in penali salate e guai di vario genere.

"Eravamo a pranzo insieme - spiega Capone a Chieti Today - per parlare dell'evento con Dj Harvey allo Stellario (in programma l'11 giugno, ndc)".

A scanso di equivoci, anche il sindaco Ferrara si è lasciato andare all'ironia su Facebook, commentando a sua volta la foto con una faccina sorridente: "Arturo, hai visto che effetto ti fa il Tavernello? Eppure ti avevo offerto un calice di Sassicaia".

Insomma, è certo, niente Depeche Mode a Chieti. Ma l'incolpevole "fake news" musicale, come usa dire oggi, lascia riflettere sulla potenza dei social e su come l'interpretazione sbagliata di un post possa dare adito a false notizie e aspettative che - non è questo il caso, a parte forse qualche cuore spezzato - potrebbero anche far danni rilevanti.

Il post di Capone su Facebook