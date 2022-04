Concerto del 1° maggio in piazzale Marconi: scattano i divieti allo Scalo

Ultimi ritocchi in piazzale Marconi per celebrare la festa dei lavoratori, domani, 1 maggio, con il concerto di Morgan & Andy, preceduti da diversi artisti e noti locali (dalle ore 17) e la presenza delle sigle sindacali.



Di seguito i divieti e le indicazioni previste dall’ordinanza comunale sulla mobilità della zona del concerto.

Divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in via Avezzano , dalle ore 18,00 del giorno 30 aprile alle ore 24 ,00 del giorno 1° maggio 2022 ;



Divieto di sosta con rimozione dalle ore 14,00 alle ore 24,00 in entrambi i lati dei seguenti tratti viari: via Colonnetta, dall'intersezione con via Bellini e via Palizzi fino all'intersezione con via Avezzano; via Scaraviglia; via De Virgiliis; p.le Marconi: dall'intersezione con via Avezzano all'intersezione con Viale Abruzzo e viale B. Croce, nell'area antistante la stazione ferroviaria e nell'area parcheggio ex scalo merci; viale Abruzzo, dall'intersezione con piazzale Marconi all'intersezione con via Ortona-viale B. Croce, dall'intersezione p.le Marconi all'intersezione con via M. da Carmanico;



Divieto di transito veicolare, dalle ore 16,00 alle ore 24,00, nei seguenti tratti viari: via Colonnetta dall'intersezione con via Bellini e via Palizzi fino all'intersezione con via Avezzano; via Scaraviglia; via De Virgiliis; via Avezzano; piazzale Marconi: dall'intersezione con via Avezzano all'intersezione con Viale Abruzzo e via le B. Croce (compresa l'area di intersezione della rotatoria); viale Abruzzo , dall'intersezione con p.le Marconi all'intersezione con via Ortona; viale B. Croce, dall'intersezione p.le Marconi all'intersezione con via M. da Caramanico ;



Limitazioni e deviazioni, durante il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 3.: obbligo di svolta a destra verso via Palizzi o a sinistra verso via Bellini, per i veicoli provenienti dal tratto monte di via Colonnetta; obbligo di svolta a destra verso il tratto a monte di via Colonnetta , per i veicoli provenienti da via Bellini; obbligo di svolta a sinistra verso il tratto a monte di via Colonnetta , per i veicoli provenienti da via Palizzi; obbligo di svolta a destra verso il tratto a monte di via Colonnetta , per i veicoli provenienti da via Vasto ; obbligo di svolta a destra verso via Ortona, per i veicoli provenienti da viale Abruzzo - zona stadio; obbligo di svolta a sinistra verso via Marino da Caramanico , per i veicoli provenienti da viale B. Croce - lato Madonna delle Piane; obbligo di svolta a destra verso zona Madonna delle Piane, per i veicoli provenienti da via Pietrocola; obbligo di svolta a destra verso via Pietrocola, per i veicoli provenienti da via M. da Caramanico - lato via Pescara; obbligo di svolta a sinistra verso via Campobasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore a q.li 35 e per gli autobus provenienti da viale B. Croce - zona Madonna delle Piane;



Stalli di sosta provvisori riservati ai disabili, dalle ore 14,00 alle ore 24 ,00, integrati con la rimozione forzata per tutti gli altri veicoli nei seguenti tratti viari: in via M. da Caramanico, nell'area antistante l'edificio scolastico , dall' intersezione con piazza Paolo IV, sul lato destro in direzione via Pescara; in via Ortona, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Avezzano e l'intersezione con via Scaraviglia, sul lato destro in direzione via Bellini.