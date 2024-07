Weekend di grande musica a Lanciano, blindata l'area intorno a Villa delle Rose

Tre serate di grandi concerti, a partire da oggi 19 luglio, al parco Villa delle Rose. Lanciano si prepara a un grande weekend di musica, che richiamerà in città alcune migliaia di persone per assistere ai concerti dal vivo di Emma, Il Volo e Gigi D'Alessio.

Gli spettacoli sono organizzati dalla Supporter Events insieme ad Alhena Entertainment ed Elite agency group. Ad inaugurare il trittico di concerti, questa sera alle 21, è la cantante salentina di “Apnea”, che ha richiesto tutti posti in piedi per mantenere il contatto con il suo pubblico.

In settimana è stato montato il palco nell'area della cavea da circa 4.900 posti e si susseguono le riunioni della commissione pubblici spettacoli per organizzare ogni dettaglio al meglio, soprattutto sul fronte della sicurezza.

Intanto, in vista delle tre serate, l'area attorno a Villa delle Rose sarà blindata. L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione, è stata fissata dalle ore 14 alle ore 1 del giorno successivo, a partire da oggi (e per tutti e tre i giorni) nelle seguenti strade: via Caduti di Nassirya, via delle Rimembranze, nel tratto compreso tra viale delle Rose e via Dalmazia; viale delle Rose; via Veneto, nel tratto compreso tra viale delle Rose e via Dalmazia; corso Bandiera, nel tratto compreso tra viale delle Rose e via Dalmazia; via Gorizia, nel tratto compreso tra viale delle Rose e via Dalmazia; via Battisti, nel tratto compreso tra via Dalmazia e piazza Dellarciprete; piazza Dellarciprete. Il posizionamento dei presidi di safety avverrà a partire dall’orario di inizio del divieto di circolazione.