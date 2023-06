Il Comune di Vasto aderisce al Pride 2023, iniziativa della Consulta giovanile alla Villa comunale

Il Comune di Vasto ha aderito formalmente all'Abruzzo Pride 2023 che si svolgerà a Chieti il prossimo 24 giugno a sostegno dei diritti della comunità Lgbtqai+.

Per l'occasione la Consulta giovanile ha organizzato, nell'ambito delle iniziative promosse dal coordinamento Abruzzo Pride Ets, un talk che si terrà il 22 giugno dalle ore 15.30 presso la Villa comunale. Parteciperanno all'incontro le consulte giovanili di Vasto ed Ortona, il collettivo Patate Bollenti, Amnesty Internazional, Francesca Druetti (scrittrice e attivista) e Simone Piccirilli (attivista sulla disabilità).

"Siamo da sempre un'amministrazione sensibile - dichiarano il sindaco Francesco Menna e l'assessora alle Politiche Giovanili Paola Cianci - al tema della tutela dei diritti umani e civili. Infatti, già da qualche anno siamo entrati a far parte di Ready, la rete italiana delle Regioni, Province autonome ed enti locali che ha la finalità di prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione quali sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età. In questo modo abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con gli altri Comuni per unire le forze e smuovere le coscienze. Durante il Pride month centinaia di migliaia di persone sono scese e scenderanno nelle piazze e nelle strade per rivendicare la piena uguaglianza della comunità Lgbtqai+ anche in Italia. Noi nel nostro piccolo - concludono Menna e Cianci - daremo con orgoglio un contributo a questa importante battaglia di civiltà attraverso l'impegno della Consulta giovanile e degli ospiti che parteciperanno al talk ai quali va il nostro ringraziamento".

"Abbiamo aderito al Pride con convinzione - afferma la presidente della Consulta giovanile di Vasto, Marta Del Negro - L'idea del talk nasce dalla nostra voglia di confrontarci sul tema della lotta alle discriminazioni su cui cerchiamo sempre di fare sentire la nostra voce. Sabato saremo a Chieti insieme alla comunità Lgbtqai+ per trascorre momenti di festa e dire basta all'omofobia e alla transfobia. Ogni persona ha il diritto di esprimersi liberamente, lo ha sancito l'art.19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e per questo è giusto che siano soprattutto le nuove generazioni come la nostra ad essere veicolo di questo messaggio. Grazie ad Abruzzo Pride, Consulta giovanile di Ortona, Patate Bollenti, Amnesty International per aver collaborato all'organizzazione dell'iniziativa - conclude la presidente - e un ringraziamento speciale a Francesca Druetti e Simone Piccirilli per aver accettato l'invito arricchendo la discussione con la loro esperienza".