I commercianti di Ortona tornano in piazza contro il caro-bollette

Appuntamento per domenica 30 ottobre. alle ore 10, nel piazzale antistante lo stadio comunale di Ortona per la manifestazione "Caro bollette”. I commercianti di Ortona tornano in piazza per protestare contro l'aumento dei costi energetici, che sta mettendo in ginocchio tante attività.

Rispetto alla manifestazione del 14 ottobre scorso, sempre organizzata dal comitato spontaneo di esercenti, il fronte si è allargato a diversi comuni, che domenica saranno rappresentati dai rispettivi sindaci: Ortona, Orsogna, Arielli, Poggiofiorito, Canosa Sannita, Crecchio, Tollo, San Giovanni Teatino, Francavilla, Miglianico, Guardiagrele, San Vito, Fossacesia, Lanciano, Atessa, Casoli, Treglio, Rocca San Giovanni, Vasto e Chieti. Sarà presente anche il sindaco di Teramo, il quale è anche presidente dell'Anci Abruzzo.

Parteciperanno le cantine sociali del territorio insieme agli operatori di agricoltura, industria, pesca, artigianato e commercio, insieme a tutti coloro che fanno parte di ogni tipo di categoria lavorativa, cittadini e pensionati. Lo sciopero del 14 ottobre, che ha visto i commercianti sensibilizzare il territorio, ha favorito la coesione di tutte le rappresentanze del territorio e dopo questa manifestazione porterà ad una iniziativa di carattere nazionale.

“Con questa manifestazione”, spiega il coordinamento per il caro bollette, “chiediamo l'immediata sospensione dei distacchi e la rateizzazione dei debiti energetici spalmati in almeno 20 anni. Partecipare alla manifestazione non è un dovere ma sicuramente un diritto”.