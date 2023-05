Una delegazione del comitato Comferr incontra il ministro Salvini: "Non ci sono numeri che supportano l'investimento"

"Non ci sono numeri che supportano l'investimento Roma-Pescara, non ci sono e non ci saranno né passeggeri né merci". Sarebbero queste le parole del vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rivolte a una delegazione d"el comitato Comferr, costituito da cittadini di Brecciarola e Manoppello contrari all'attuale progetto di raddoppio del tracciato ferroviario.

Oggi, Hermo D'Astolfo, Gianni Di Labio e Francesco Papa hanno incontrato il ministro della Lega, arrivato in Abruzzo per sostenere i candidati sindaco del centrodestra a Silvi e a Teramo, raccontandogli della battaglia iniziata a gennaio dell'anno scorso e, spiegano, "le gravi sciocchezze politiche e progettuali che in Abruzzo si vorrebbero attuare sulla pelle dei cittadini di due piccole comunità, Brecciarola e Manoppello".

La delegazione del comitato ha consegnato al vice premier materiale sui costi benefici del progetto, che Salvini ha assicurato di voler leggere con attenzione.