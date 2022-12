Qualità della vita 2022, precipita di 12 posizioni la provincia di Chieti: è ultima in Abruzzo

La provincia di Chieti si attesta al 75esimo posto nella classifica della Qualità della vita 2022 stilata dal quotidiano economico Sole 24 Ore.

La nostra provincia perde 12 posizioni rispetto alla scorsa rilevazione.

L'indagine di quest'anno dà ampio spazio alle ricadute sul territorio dei grandi shock 2022: guerra in Ucraina, caro-energia, inflazione.

A guidare la classfica sono le province di Bologna, Bolzano e Firenze. In Abruzzo, Chieti si attesta all'ultimo posto preceduta da Pescara al 44esimo posto (+5), L'Aquila al 63esimo posto (-1) e Teramo al 68esimo posto (invariato).

Anche quest'anno l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Il risultato migliore la provincia di Chieti lo registra per i canoni di locazione (incidenza % sul reddito medio dichiarato,100 mq in zona semicentrale nei capoluoghi) dove si attesta all'8° posto mentre risulta ultima, 106° per le piste ciclicabili. La nostra provincia perde posizioni in tutte le categorie tranne una: Ricchezza e consumi 73° posto (-2), Affari e Lavoro 102° posto (-10), Giustizia e sicurezza 23° posto (-14), Demografia e società 74° posto (-43), Ambiente e servizi 85° posto (-30) e Cultura e tempo libero 69° posto (+4).

Tutti i dettagli della graduatoria con le classifiche dei singoli indicatori è disponibile al seguente link: https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/