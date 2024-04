Crecchio non conquista il titolo di Borgo dei borghi, ma fa conoscere le sue bellezze a tutta Italia

Si è chiusa con un 17esimo posto la partecipazione di Crecchio all'11esima edizione di "Il borgo dei borghi". Nella puntata speciale dela trasmissione Kilimangiaro, in onda ieri sera su Rai 3, Peccioli (Pisa), in Toscana, è stata proclamata vincitrice dell'edizione 2023/2024.

Notevole la partecipazione di tutto il paese per far conoscere in tutta Italia bellezze e particolarità del territorio: il borgo del Chietino, infatti, era stato selezionato con gli altri 19 in gara proprio per la sua bellezza, per l'architettura e per la qualità della vita.

La classifica finale

Peccioli (Toscana) Badolato (Calabria) Grazie (Lombardia) Isola del Liri (Lazio) Montesano sulla Marcellana (Campania) Leporano (Puglia) Maratea (Basilicata) Arbatax (Sardegna) Castelvetro di Modena (Emilia-Romagna) Naro (Sicilia) Muggia (Friuli-Venezia Giulia) Guarene (Piemonte) Celle Ligure (Liguria) Petacciato (Molise) Torreglia (Veneto) Genga (Marche) Crecchio (Abruzzo) Stroncone (Umbria) Fontainemore (Valle d'Aosta) Caldes (Trentino-Alto Adige)

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp