Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti di Verissimo: dal primo incontro in Abruzzo alla nascita del quarto figlio

Prima volta a Verissimo per il calciatore della Lazio Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena, che oggi pomeriggio, collegati dalla loro abitazione romana, sono stati ospiti della trasmissione di Canale 5 diretta da Silvia Toffanin.

I due, che si sono sposati nel 2014 a Bucchianico, paese d'origine di Jessica, hanno svelato aspetti meno noti della loro storia d'amore. Il primo incontro a Pescara, di fronte a un locale, nel 2012, quando il bomber biancoceleste giocava nel Pescara di Zdenek Zeman che poi vinse il campionato di serie B.

"È stato un colpo di fulmine - hanno ricostruito - abbiamo un po' bruciato le tappe. Il Pescara stava per vincere il campionato - ha detto Immobile - e la sera del primo incontro non ho potuto parlarle più di tanto perché tanta gente mi fermava e voleva parlare con me. Ma poi le ho spiegato e da lì non ci siamo più lasciati". Jessica Melena, che si trovava con un'amica, ha svelato di non sapere chi fosse Immobile, e di non seguire il calcio.

Un anno dopo il loro primo incontro è nata la primogenita, Michela, che aveva appena un anno quando Immobile e Jessica hanno pronunciato il "sì" nel santuario di San Camillo De Lellis, mentre una folla di tifosi e affezionati affollava una Bucchianico mai così frequentata.

Mentre la carriera calcistica del giocatore di Torre Annunziata, diventato campione d'Europa con la Nazionale nel 2021, si affermava anche fuori dai confini italiani, la famiglia cresceva. La coppia ha avuto altri tre figli: Giorgia, Mattia e, un anno fa, Andrea.

Oggi sono una delle coppie famose più affiatate: "Siamo una grande squadra - ha raccontato Jessica Melena - il suo lavoro lo porta lontano, ma quando è a casa Ciro è un ottimo marito e padre. Facciamo tutto insieme, anche perché seguire quattro figli richiede un grande impegno, ma sì sa che l'unione fa la forza".

Nel corso della trasmissione, marito e moglie hanno ricevuto anche una sorpresa dai quattro figli, immortalati in un video in cui li hanno ringraziati per le esperienze insieme e i ricordi.