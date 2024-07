Al calciatore Ciro Immobile la cittadinanza onoraria di Bucchianico

Bucchianico in festa ieri 5 luglio per l'inaugurazione del nuovo campo sportivo "Giuliano Patrizi", in via Piane. Ospiti d'eccezione il capitano della Lazio, Ciro Immobile e difensore bucchianichese in forza al Cosenza Tommaso D'Orazio.

Prima del fischio d'inizio della partita, il sindaco Renzo Di Lizio ha consegnato la cittadinanza onoraria a Immobile per i meriti sportivi ottenuti sia a livello nazionale che internazionale.

Il calciatore della serie A è sposato con la bucchianichese Jessica Melena, presente all'inaugurazione, insieme ai loro quattro figli.

Alla cerimonia erano Concezio Memmo, presidente della Federazione gioco calcio Abruzzo, il delegato del Coni Chieti, Massimiliano Milozzi; il presidente dell'Asd Bucchianico calcio, Claudio Orlandi e la deputata Daniela Torto oltre all'ex sindaco Carlo Tracanna che nei giorni scorsi che ha annunciato la fine dei lavori per il nuovo impianto sportivo.