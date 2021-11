Chiusura dei tribunali minori, Marsilio: "Solidarietà dal parlamento ma nessuna norma di legge"

"In parlamento abbiamo avuto una grande solidarietà trasversale che purtroppo non si è ancora concretizzata in una norma di legge". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a chi gli ha chiesto, a margine del 'Festival dell'ottimismo', a Firenze, se abbia ricevuto risposte dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, a cui ha scritto recentemente per il pericolo di chiusura di alcuni tribunali sul territorio abruzzese, tra cui Lanciano e Vasto, che verrebbero accorpati dalle sedi esistenti a L'Aquila e Chieti.

"Ho chiesto al ministro Cartabia - ha spiegato Marsilio - di ricevere noi, gli ordini professionali e i sindaci di queste città per cui si minaccia la soppressione definitiva del tribunale, quando peraltro i tribunali accorpanti, cioè L'Aquila e Chieti, non hanno nemmeno lo spazio fisico disponibile e pronto per accorpare, ognuna delle due sedi, altri due tribunali, non uno solo".